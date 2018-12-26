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Рождественская ёлка упала на рабочих в Бразилии

26 декабря 2018 13:34
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Новости Бразилии. Огромная 120-метровая ёлка рухнула в бразильском городе Аракажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алюминиевая конструкция упала прямо на рабочих, которые занимались её установкой. Погибли 4 человека.

Рождественская ёлка упала на рабочих в Бразилии-1

Рождественская ёлка упала на рабочих в Бразилии-3

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причины ЧП пока не установлены. Местная полиция выясняет обстоятельства трагедии. Это рождественское дерево претендовало на место в Книге рекордов Гиннеса.

# ЧП # Фотофакт

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