Рождественская ёлка упала на рабочих в Бразилии

Новости Бразилии. Огромная 120-метровая ёлка рухнула в бразильском городе Аракажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алюминиевая конструкция упала прямо на рабочих, которые занимались её установкой. Погибли 4 человека.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причины ЧП пока не установлены. Местная полиция выясняет обстоятельства трагедии. Это рождественское дерево претендовало на место в Книге рекордов Гиннеса.