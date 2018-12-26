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11 землетрясений за ночь произошли на Сицилии

26 декабря 2018 11:18
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Новости Италии. Целая серия подземных толчков, спровоцированная пробуждением вулкана Этна, была зарегистрирована на итальянском острове Сицилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 землетрясений за ночь произошли на Сицилии -1

11 землетрясений за ночь произошли на Сицилии -3

За минувшую ночь здесь зафиксировали порядка 11 землетрясений. Магнитуда самого сильного из них составила 4.8. В результате природного катаклизма пострадали около десятка человек.

Разрушен участок автострады, соединяющей города Катанию и Мессину. Ущерб нанесен многим строениям. Для граждан, которые опасаются возвращаться в свои дома, открыты центры временного пребывания.

11 землетрясений за ночь произошли на Сицилии -6

11 землетрясений за ночь произошли на Сицилии -8

11 землетрясений за ночь произошли на Сицилии -10

11 землетрясений за ночь произошли на Сицилии -12

# Землетрясение в Италии # Фотофакт

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