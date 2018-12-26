11 землетрясений за ночь произошли на Сицилии

Новости Италии. Целая серия подземных толчков, спровоцированная пробуждением вулкана Этна, была зарегистрирована на итальянском острове Сицилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшую ночь здесь зафиксировали порядка 11 землетрясений. Магнитуда самого сильного из них составила 4.8. В результате природного катаклизма пострадали около десятка человек.

Разрушен участок автострады, соединяющей города Катанию и Мессину. Ущерб нанесен многим строениям. Для граждан, которые опасаются возвращаться в свои дома, открыты центры временного пребывания.