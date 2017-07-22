Сильное землетрясение в 4,2 магнитуды потрясло три провинции Италии

Новости Италии. В Центральной Италии, вслед за Турцией и Грецией, произошло землетрясение более чем в 4,2 магнитуды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр находился между тремя провинциями, одна из которых – печально известная Аквила. В августе 2016 года здесь же сильное землетрясение в 6 магнитуд практически полностью разрушило город Аматриче. Жертвами стихийного бедствия тогда стали почти 300 человек.