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Сильное землетрясение в 4,2 магнитуды потрясло три провинции Италии

22 июля 2017 13:09
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Новости Италии. В Центральной Италии, вслед за Турцией и Грецией, произошло землетрясение более чем в 4,2 магнитуды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Сильное землетрясение в 4,2 магнитуды потрясло три провинции Италии-1

Эпицентр находился между тремя провинциями, одна из которых – печально известная Аквила. В августе 2016 года здесь же сильное землетрясение в 6 магнитуд практически полностью разрушило город Аматриче. Жертвами стихийного бедствия тогда стали почти 300 человек.

Девочка 17 часов находилась под завалами: жертвы землетрясения в Италии

# Фотофакт # Землетрясение в Италии

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