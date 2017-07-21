«По комнате как будто проехал скоростной поезд»: Турция и Греция приходят в себя после ночного землетрясения

Турция и Греция восстанавливаются после тяжелой ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщениям сейсмологов, афтершоки мощного землетрясения в Эгейском море будут ощущаться еще долго. Огромное количество туристов застряли в аэропорту греческого острова Кос. Когда завершится этот тяжелый для них отдых, специалисты не сообщают.

В аэропорту скопились сотни людей, ожидающих, когда ситуация нормализуется и они смогут улететь домой. От палящего солнца спасаются в палатках и под покрывалами. Пока специалисты проверяют системы воздушной гавани, служащие раздают туристам воду и еду. Те обсуждают между собой тяжелую ночь.

Вернон Хесман, турист (Германия): У нас нет пока никакой информации по поводу авиарейсов. Мы застряли здесь в жару. Хорошо, что раздают воду.

Яра, турист (Нидерланды):

Это было ужасно. Мы лежали в кроватях и внезапно они начали ходить из стороны в сторону. Это было какое-то безумие. Мы вышли наружу. Везде была вода. Все вещи были разбросаны. Это было действительно страшно.

Вернон Хесман, турист (Германия):

По комнате как будто проехал скоростной поезд. Я сказал сыну, что нужно скорее выходить. Мы открыли дверь, лестницу заливало водой. Внизу из бассейна вода выплескивалась наружу. Ночь мы провели под открытым небом, подальше от гостиницы.

Результатом мощного землетрясения на острове Кос стали многочисленные разрушения зданий. В центральной части города обвалился минарет старинной мечети. Серьезно поврежден порт. Стихия унесла жизни двух человек. Более 120 оказались в больницах. Многие в тяжелом состоянии. На острове продолжаются поисковые операции.

На улицах эту ночь провели жители и гости турецкого города Бодрума, популярного у туристов. После толчков они пережили еще и цунами. Пришвартованные в портах лодки и яхты как щепки раскидало по берегу.