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Девочка 17 часов находилась под завалами: жертвы землетрясения в Италии

25 августа 2016 12:39
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Новости Италии. Кадры спасения девочки в городе Пескара-дель-Тронто облетели весь мир.

Девочка 17 часов находилась под завалами: жертвы землетрясения в Италии -1

Десятилетняя девочка провела под завалами 17 часов. Как сообщает Sky News, один из спасателей услышал голос, доносящийся из-под обломков.

Данило Диониси, пожарный:
Десятилетнюю девочку вытащили из-под обломков. Ее сразу отвезли в больницу, сейчас с ней все хорошо. Рассуждать о масштабе бедствия глупо. Сами видите, во что превратился город.

Напомним, землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера произошло в центральной части Италии.

Девочка 17 часов находилась под завалами: жертвы землетрясения в Италии -4

Аккумоли, Аматриче, Аркуата-дель-Тронто – подземные толчки сразу в нескольких городах Италии. И везде кадры больше походят на декорации фильма о конце света – разрушенные дома, мосты и разбитые дороги. Более того, афтершоки до сих пор выбивают почву из-под ног у итальянцев. А сказать, сколько людей сейчас под завалами не возьмется никто – таковых могут быть сотни (здесь подробнее). 

# Фотофакт # Землетрясение в Италии # Данило Диониси

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