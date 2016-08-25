Девочка 17 часов находилась под завалами: жертвы землетрясения в Италии

Данило Диониси, пожарный: Десятилетнюю девочку вытащили из-под обломков. Ее сразу отвезли в больницу, сейчас с ней все хорошо. Рассуждать о масштабе бедствия глупо. Сами видите, во что превратился город. Напомним, землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера произошло в центральной части Италии.

Аккумоли, Аматриче, Аркуата-дель-Тронто – подземные толчки сразу в нескольких городах Италии. И везде кадры больше походят на декорации фильма о конце света – разрушенные дома, мосты и разбитые дороги. Более того, афтершоки до сих пор выбивают почву из-под ног у итальянцев. А сказать, сколько людей сейчас под завалами не возьмется никто – таковых могут быть сотни (здесь подробнее).