Чем грязнее, тем веселее: один из самых необычных фестивалей в мире начался в Южной Корее

Новости Южной Кореи. В Южной Корее начался один из самых необычных и веселых фестивалей в мире.
Нынешний фестиваль грязи юбилейный – 20-й по счету. Проходит он в городе Бореонг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. В Южной Корее начался один из самых необычных и веселых фестивалей в мире.
Нынешний фестиваль грязи юбилейный – 20-й по счету. Проходит он в городе Бореонг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно в нем участвуют более трех миллионов человек. Много среди них и туристов. Надо сказать, что в грязи здесь буквально все: надувные горки, шезлонги и даже бассейны. Посетители не только купаются в ней, но и сражаются в силовых конкурсах. Людей в этом фэсте привлекает атмосфера непринужденности. Чем грязнее, тем веселее.