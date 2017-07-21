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Чем грязнее, тем веселее: один из самых необычных фестивалей в мире начался в Южной Корее

21 июля 2017 13:32
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее начался один из самых необычных и веселых фестивалей в мире.

Нынешний фестиваль грязи юбилейный – 20-й по счету. Проходит он в городе Бореонг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем грязнее, тем веселее: один из самых необычных фестивалей в мире начался в Южной Корее-1

Ежегодно в нем участвуют более трех миллионов человек. Много среди них и туристов. Надо сказать, что в грязи здесь буквально все: надувные горки, шезлонги и даже бассейны. Посетители не только купаются в ней, но и сражаются в силовых конкурсах. Людей в этом фэсте привлекает атмосфера непринужденности. Чем грязнее, тем веселее.

# Фестиваль

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