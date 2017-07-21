Чем грязнее, тем веселее: один из самых необычных фестивалей в мире начался в Южной Корее

Ежегодно в нем участвуют более трех миллионов человек. Много среди них и туристов. Надо сказать, что в грязи здесь буквально все: надувные горки, шезлонги и даже бассейны. Посетители не только купаются в ней, но и сражаются в силовых конкурсах. Людей в этом фэсте привлекает атмосфера непринужденности. Чем грязнее, тем веселее.