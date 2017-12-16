Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека

Новости Индонезии. Землетрясение магнитудой 6 и 5 произошло у берегов Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Землетрясение магнитудой 6 и 5 произошло у берегов Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всколыхнуло самый густонаселенный остров в мире – Ява, который известен также своими курортами. По поступающим данным, жертвами стихийного бедствия стали 3 человека, около 20 пострадали.
Повреждены или вовсе разрушены сотни зданий – жилые дома, школы, больницы, правительственные здания, мечети. Сразу после ЧП объявили об угрозе цунами, однако позже предупреждение отменили.