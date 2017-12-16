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Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека

16 декабря 2017 12:55
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Новости Индонезии. Землетрясение магнитудой 6 и 5 произошло у берегов Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека-1

Всколыхнуло самый густонаселенный остров в мире – Ява, который известен также своими курортами. По поступающим данным, жертвами стихийного бедствия стали 3 человека, около 20 пострадали.

Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека-3

Повреждены или вовсе разрушены сотни зданий – жилые дома, школы, больницы, правительственные здания, мечети. Сразу после ЧП объявили об угрозе цунами, однако позже предупреждение отменили.

Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека-5

Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека-7

Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека-9

Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека-11

# Землетрясение # Фотофакт

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