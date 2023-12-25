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Сильнейшее наводнение обрушилось на юг Таиланда

25 декабря 2023 19:18
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Сильнейшее наводнение обрушилось на юг Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зоне бедствия оказались порядка 10 тысяч жилых домов. Нарушено транспортное сообщение, перекрыты дороги, остановлено движение по ж/д.

Сильнейшее наводнение обрушилось на юг Таиланда-1

Из-за разгула стихии закрыты восемь общеобразовательных школ, в которых затопило первые этажи. А вот австралийский Квинсленд уже восстанавливается после наводнений. Ранее на город напал циклон «Джаспер». В правительстве заявляют о большом экономическом ущербе. Начинаются работы по ремонту и восстановлению дорог штата.

# Наводнение # Новости Таиланда

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