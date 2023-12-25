Мексика усилит меры по сдерживанию миграции в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти рассчитывают, что это поможет Штатам справиться с рекордным потоком людей на границе.

Стороны сходятся во мнении, что нелегальная миграция мешает приграничной торговле. Напомним, страны на пять дней закрывали железнодорожный переход между Техасом и Мексикой. Он проходит по ключевому экспортному маршруту. Теперь он снова работает и снова утопает в переселенцах. Нелегалы сбегают из стран Центральной и Южной Америки в США из-за роста криминала и экономического кризиса, считают в ООН. Вашингтон тем временем поблагодарил Мехико за помощь в сдерживании мигрантов.