Число жертв ближневосточного конфликта приблизилось к 22,5 тыс. человек

Число жертв ближневосточного конфликта приблизилось к 22,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 25 декабря, в списке жертв еще около 100 новых фамилий. 14 из них – израильские солдаты, остальные – жители Палестины.

ЦАХАЛ атаковал лагерь беженцев в анклаве. Удар пришелся по густонаселенному району в центральной его части. Число погибших в результате сегодняшних боевых действий со стороны армии Израиля может увеличиться, заявляется в секторе Газа. Тем временем международные организации не прекращают призывы о расширении гуманитарной помощи региону. ВОЗ сообщает о разрушенной системе здравоохранения анклава.