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На Солнце произошла сильная вспышка: выброс плазмы направлен в сторону Земли

03 октября 2025 09:45
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На Солнце произошла сильная вспышка: выброс плазмы направлен в сторону Земли-0

На Солнце зафиксирована мощная вспышка уровня М1,5 с выбросом плазмы, направленным в сторону Земли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астраномии ИКИ РАН.

Это первый подтвержденный случай подобной активности за текущий период. Вспышка произошла в крупнейшем активном центре №4232, расположенном непосредственно на линии Солнце–Земля, что означает неизбежное «столкновение» плазменного облака с нашей планетой.

Ученые отмечают, что пока неясно, сможет ли плазма достичь необходимой скорости для отделения – более 600 км/с. Точные данные ожидаются после анализа снимков солнечных коронографов. Если выброс действительно покинет Солнце, он достигнет Земли во второй половине дня 5 октября.

Фото: pixabay

# Наука # Природные катаклизмы # Природные явления

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