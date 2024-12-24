Сийярто заявил, что Трамп не приглашал Орбана на инаугурацию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получил приглашение на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергай Гуйяш также сказал, что Орбан не планирует присутствовать на инаугурации, так как обычно иностранцев не приглашают на подобные мероприятия.

Ранее Дональд Трамп набрал необходимое количество избирательных голосов для победы на выборах президента США. Конгресс утвердит итоги выборов 6 января 2025 года, а инаугурация состоится 20 января.