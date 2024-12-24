Как минимум 13 человек погибли при взрыве на военном заводе в Турции

Как минимум 13 человек погибли при мощном взрыве на военном заводе в Турции. Еще пять человек пострадали. Предприятие выпускало взрывчатку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работают около 120 бригад спасателей и медиков. Идет осмотр и разбор завалов. Сам взрыв был такой силы, что полностью уничтожил здание завода, а обломки разлетелись на несколько километров. Пока неизвестны причины случившегося. Однако власти уже отвергли версию теракта. Скорее всего, взрыв повлекли техническая неисправность оборудования или нарушение производственного процесса.