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Как минимум 13 человек погибли при взрыве на военном заводе в Турции

24 декабря 2024 10:40
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Как минимум 13 человек погибли при мощном взрыве на военном заводе в Турции. Еще пять человек пострадали. Предприятие выпускало взрывчатку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 13 человек погибли при взрыве на военном заводе в Турции-2

На месте происшествия работают около 120 бригад спасателей и медиков. Идет осмотр и разбор завалов. Сам взрыв был такой силы, что полностью уничтожил здание завода, а обломки разлетелись на несколько километров. Пока неизвестны причины случившегося. Однако власти уже отвергли версию теракта. Скорее всего, взрыв повлекли техническая неисправность оборудования или нарушение производственного процесса.

# ЧП

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