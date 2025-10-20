Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вместо того, чтобы поддержать возможный саммит между РФ и США в Будапеште, страны ЕС продолжают наращивать военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Вместо того, чтобы радоваться очередному американо-российскому саммиту, <...> европейские политики продолжают поддерживать продолжение и затягивание войны», – сказал он.

По его словам, Киев запросил дополнительные 60 миллиардов евро на вооружение, а европейские политики предпочитают затягивать конфликт, игнорируя шаги к миру.

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