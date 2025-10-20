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Сийярто: вместо поддержки саммита РФ и США ЕС предложил отправить Киеву денег

20 октября 2025 14:57
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Сийярто: вместо поддержки саммита РФ и США ЕС предложил отправить Киеву денег-0

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вместо того, чтобы поддержать возможный саммит между РФ и США в Будапеште, страны ЕС продолжают наращивать военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Вместо того, чтобы радоваться очередному американо-российскому саммиту, <...> европейские политики продолжают поддерживать продолжение и затягивание войны», – сказал он. 

По его словам, Киев запросил дополнительные 60 миллиардов евро на вооружение, а европейские политики предпочитают затягивать конфликт, игнорируя шаги к миру.

Фото: pixabay

# Международная политика # Венгрия

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