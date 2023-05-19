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Экс-разведчик ВС США Шаффер: Украина не продержится дольше лета

19 мая 2023 09:08
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Украине не удастся продолжить военные действия после лета, потому Киев должен приступить к переговорному процессу до июля 2023 года. Об этом заявил бывший офицер разведки Вооруженных сил США Тони Шаффер, сообщает РИА Новости.

Он констатировал, что Вооруженные силы Украины каждый день расходуют огромное число боеприпасов для отражения атак России, а результатом будет абсолютная несостоятельность в вопросе защиты от ракет. В заключение Шаффер отметил, что для спасения человеческих жизней необходимо провести переговоры до июля.

# Международная политика

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