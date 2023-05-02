Прямой эфир

Швейцарские спецслужбы создают подразделение для слежки за соцсетями

02 мая 2023 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. Швейцарские спецслужбы создают новое подразделение, которое будет следить за социальными сетями. Задача агентов – искать информацию, которая, по их мнению, угрожает безопасности государства или наоборот, содержит полезные для разведки данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Швейцарские спецслужбы создают подразделение для слежки за соцсетями-1

Где будет располагаться отдел, как будет организована его работа и сколько специалистов задействуют, по понятным причинам не разглашается. В службе разведки страны только пояснили, что она должна адаптироваться к меняющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам. А все действия спецподразделения останутся под парламентским контролем.  

# Социальные медиа # Новости Швейцарии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Американский банк заявил о падении индекса доллара
02 мая 2023 09:01

Американский банк заявил о падении индекса доллара

Венгерский мэр отправил украинцев на родину после нападений на женщин
02 мая 2023 08:29

Венгерский мэр отправил украинцев на родину после нападений на женщин

2,5 млн французов приняли участие в первомайских демонстрациях против пенсионной реформы
02 мая 2023 07:48

2,5 млн французов приняли участие в первомайских демонстрациях против пенсионной реформы