Швейцарские спецслужбы создают подразделение для слежки за соцсетями

Новости Швейцарии. Швейцарские спецслужбы создают новое подразделение, которое будет следить за социальными сетями. Задача агентов – искать информацию, которая, по их мнению, угрожает безопасности государства или наоборот, содержит полезные для разведки данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где будет располагаться отдел, как будет организована его работа и сколько специалистов задействуют, по понятным причинам не разглашается. В службе разведки страны только пояснили, что она должна адаптироваться к меняющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам. А все действия спецподразделения останутся под парламентским контролем.