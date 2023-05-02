Венгерский мэр отправил украинцев на родину после нападений на женщин

Мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрич потребовал от находящихся в деревне из Украины мужчин вернутся в свою страну после случаев нападений на местных женщин, пишет РИА Новости.

Сообщается, что рабочие из Закарпатья, которые проживали на территории деревни, надругались над местной несовершеннолетней девушкой и женщиной. После инцидента с участием приезжих из Украины мэр деревни Керепеш отправился в общежитие, где проживали украинские рабочие и потребовал, чтобы они все покинули венгерскую территорию. Он отметил, что не станет терпеть подобное в отношении местных женщин.

С февраля 2022 года по март 2023 года в Европейские страны приехали свыше 8 млн беженцев из Украины. Более 5 млн человек зарегистрированы в государствах Европы в рамках нацпрограмм оказания помощи.