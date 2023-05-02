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Американский банк заявил о падении индекса доллара

02 мая 2023 09:01
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Индекс доллара, демонстрирующий отношение его курса к корзине из шести основных мировых валют, начал четвертое за последние 50 лет падение, которое продлится несколько лет и приведет к ослаблению доллара вплоть до 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Американский банк заявил о падении индекса доллара -1

Об этом говорится в докладе финансовых аналитиков крупнейшего американского банка. Начавшийся в сентябре 2022 года обвал американской валюты сильно ускорился из-за отказа многих стран использовать ее в международных расчетах. А китайские эксперты считают, что главной причиной этого стало падение престижа США, с ними согласны и французские аналитики, которые назвали отказ от доллара неизбежным процессом. 

# Валюта # Фотофакт

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