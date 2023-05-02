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2,5 млн французов приняли участие в первомайских демонстрациях против пенсионной реформы

02 мая 2023 07:48
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Новости Франции. Почти 300 человек задержаны во время беспорядков во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые первомайские демонстрации с требованием улучшения условий труда и отмены пенсионной реформы прошли по всей стране.  

2,5 млн французов приняли участие в первомайских демонстрациях против пенсионной реформы -1

В Париже мирные шествия через несколько часов переросли в битву с полицией. Демонстранты забрасывали стражей порядка бутылками и петардами, крушили витрины магазинов и банков, поджигали стоянки для велосипедов. При разгоне митингующих полиция применила водометы и слезоточивый газ. А в Лионе и Нанте демонстранты сожгли несколько машин и магазинов. Чтобы утихомирить толпу, правоохранителям также пришлось применить жесткую силу. По данным профсоюзов, в первомайских манифестациях приняли участие около 2,5 миллиона французов.  

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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