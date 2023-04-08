Швеция – страна с худшей экономикой в Северной Европе

За последний год страна столкнулась с высокой инфляцией, падением ВВП и ослаблением национальной валюты. Как считают эксперты, такие мрачные экономические перспективы стали результатом политики властей. Одна из основных проблем – шведский жилищный рынок и дорогие ипотечные кредиты. В результате среди населения сильно увеличился уровень долга. Не спасет страну и переход на евро.