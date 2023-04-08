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Швеция – страна с худшей экономикой в Северной Европе

08 апреля 2023 11:22
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Новости Швеции. Самое слабое звено и худшая экономика среди скандинавских стран. Швеция потеряла статус экономического двигателя Северной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция – страна с худшей экономикой в Северной Европе-1

За последний год страна столкнулась с высокой инфляцией, падением ВВП и ослаблением национальной валюты. Как считают эксперты, такие мрачные экономические перспективы стали результатом политики властей. Одна из основных проблем – шведский жилищный рынок и дорогие ипотечные кредиты. В результате среди населения сильно увеличился уровень долга. Не спасет страну и переход на евро.

# Экономический кризис # Новости Швеции # Фотофакт

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