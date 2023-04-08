Украина перестанет существовать, потому что она никому не нужна, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Украина с нацистской верхушкой не нужна не только Европе, Штатам, России и другим странам, но и самим ее гражданам, пишет РИА Новости. И в такое положение страну, которая придет к исчезновению, привел киевский режим.

Говоря об отношениях Украины и Европы, Медведев отметил, что если даже страна «сядет на шею» ЕС, это станет концом «прежде царственной» Европы. А в Штатах рядовые американцы рано или поздно спросят с властей, почему они занимаются не проблемой инфляции в собственной стране, сокращением безработицы за счет создания новых рабочих мест и многими другими глобальными вопросами, которые волнуют население, а поддержкой другой страны, к которой простые люди отношения не имеют. И тогда это будет уже не захват Капитолия, который случился в 2021 году, а все намного серьезней, отметил зампред Совбеза.

Не нужна Украина Африке и Латинской Америке, продолжил Медведев. Говоря о массовой эмиграции украинского населения, он отметил, что такая страна с нацистской верхушкой не нужна ее гражданам. Кроме того, украинцы сегодня вынуждены жить в нищете, постоянном страхе в обмен на «мутную европерспективу». Зачем такое самим украинцам? – подытожил Медведев.