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В Крыму под Феодосией сбита ракета ВСУ

08 апреля 2023 10:11
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Ракета, которая была отправлена Вооруженными силами Украины, сбита системами противовоздушной обороны в небе над Феодосией. Обломки ракеты упали на территорию одного из населенных пунктов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, информирует РИА Новости.

Пострадавших и разрушений в результате чрезвычайного происшествия нет.

Сообщается, что киевские власти неоднократно озвучивали информацию о намерении нападения на Крым. В Российской Федерации в ответ заявляли, что атака на полуостров станет для Киева фатальной. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев ранее комментировал, что попытка силового захвата Крыма со стороны украинской армии будет расценена как эскалация конфликта, возмездие будет неизбежным с использованием любых средств. 

В пятницу, 7 апреля, в СМИ появилась информация о том, что украинский президент Зеленский считает захват Крыма безальтернативным вариантом для достижения порядка в мире.

# Международная политика

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