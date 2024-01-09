В Южной Корее принят законопроект о запрете собачьего мяса

Парламент Южной Кореи утвердил закон, который запрещает разводить собак на мясо, а также его продажу и распространение. Закон был поддержан 208 законодателями. Об этом пишет РИА Новости.

Этот шаг рассматривается как значительный для защиты прав животных в стране. Нарушители закона могут понести наказание в виде лишения свободы или штрафа. Однако полное исполнение закона начнется только в 2027 году.

В Южной Корее сейчас около 1150 собачьих ферм и около 1600 ресторанов, где готовят блюда из собачьего мяса. Закон был введен на фоне снижения потребления собачьего мяса и его отрицательного восприятия в международном сообществе. Согласно опросу, 93,4 % южнокорейцев не планируют есть собачье мясо.