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В Южной Корее принят законопроект о запрете собачьего мяса

09 января 2024 10:38
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Парламент Южной Кореи утвердил закон, который запрещает разводить собак на мясо, а также его продажу и распространение. Закон был поддержан 208 законодателями. Об этом пишет РИА Новости.

Этот шаг рассматривается как значительный для защиты прав животных в стране. Нарушители закона могут понести наказание в виде лишения свободы или штрафа. Однако полное исполнение закона начнется только в 2027 году.

В Южной Корее сейчас около 1150 собачьих ферм и около 1600 ресторанов, где готовят блюда из собачьего мяса. Закон был введен на фоне снижения потребления собачьего мяса и его отрицательного восприятия в международном сообществе. Согласно опросу, 93,4 % южнокорейцев не планируют есть собачье мясо.

# Международная политика

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