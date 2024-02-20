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Швеция направит Киеву крупнейший пакет помощи

20 февраля 2024 10:44
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Министр обороны Швеции Пол Унсон анонсировал 15-й пакет мер военной помощи Украине на сумму около 680 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Пакет помощи включает в себя различное оборудование, а часть средств пойдет на обучение военных и закупку бронированных машин. Это крупнейший пакет помощи, который Швеция предоставляла Украине.

Ранее Россия выразила протест НАТО в связи с поставкой оружия Украине, заявив, что любая поставка оружия в страну станет законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что западные поставки вооружений не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом.

# Международная политика

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