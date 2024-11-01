Швеция и США провели совместные воздушные учения

Некогда нейтральная Швеция наращивает военную активность. Не успев вступить в НАТО, она уже активно наладила взаимодействие с союзниками по Альянсу и предоставила им свою территорию для учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, королевские военно-воздушные силы провели совместные с США маневры. Были задействованы десятки истребителей и сотни военнослужащих двух стран. Перед ними ставилась стратегическая задача – отработать взаимодействие при оборонительных и наступательных операциях. Полигоном для учебных боев стали юг страны и акватория Балтийского моря.

Попутно американское командование решало задачи экстренной переброски своих самолетов на базы Швеции в случае нападения противника. Для этого был задействован один из авианосцев США, находящийся на боевом дежурстве в Северном море.

Тренировки стали частью учений НАТО «Удар Нептуна», которые проходили в разных частях Европы, и были направлены на демонстрацию возможностей Альянса по совместному проведению морских операций.