Прямой эфир

Француз и немец арестованы за «прогулку» по территории Байконура

01 ноября 2024 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двое путешественников из Франции и Германии были арестованы на сутки за самовольное проникновение на территорию космодрома Байконур, сообщили в прокуратуре Кызылординской области. Об этом пишет РИА Новости.

«...за самовольную прогулку по территории космодрома «Байконур», – говорится в сообщении прокуратуры казахстанского региона.

Гражданин Франции Гийон Аксель Оливье Робер и гражданин Германии Лоренц Юлиан Карл Юрген приехали в Казахстан для «осмотра» ракеты-носителя «Энергия». 

Их задержали, составили на них протоколы об административном нарушении и задержали на сутки. После ареста они были удалены с территории космодрома.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с РФ
01 ноября 2024 12:57

Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с РФ

В Берлине разыскивают мужчину, оставившего на вокзале сумку со взрывчаткой
01 ноября 2024 11:42

В Берлине разыскивают мужчину, оставившего на вокзале сумку со взрывчаткой

Польша начала строительство оборонительных сооружений на восточной границе
01 ноября 2024 11:37

Польша начала строительство оборонительных сооружений на восточной границе