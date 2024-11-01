Француз и немец арестованы за «прогулку» по территории Байконура

Двое путешественников из Франции и Германии были арестованы на сутки за самовольное проникновение на территорию космодрома Байконур, сообщили в прокуратуре Кызылординской области. Об этом пишет РИА Новости.

«...за самовольную прогулку по территории космодрома «Байконур», – говорится в сообщении прокуратуры казахстанского региона.

Гражданин Франции Гийон Аксель Оливье Робер и гражданин Германии Лоренц Юлиан Карл Юрген приехали в Казахстан для «осмотра» ракеты-носителя «Энергия».

Их задержали, составили на них протоколы об административном нарушении и задержали на сутки. После ареста они были удалены с территории космодрома.