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В Швейцарии могут провести референдум о выплате всем гражданам по 7 000 евро

21 октября 2020 09:26
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Новости Швейцарии. В Швейцарии хотят провести референдум о выплате каждому гражданину страны 7 000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициативу обнародовала Федеральная канцелярия.

В Швейцарии могут провести референдум о выплате всем гражданам по 7 000 евро-1

Если до 22 октября ее поддержат 100 тысяч человек, по этому вопросу будет проведен плебисцит. В случае, если большинство граждан проголосует за, денежные средства перечислят швейцарцам не позднее, чем через год.

Идея принадлежит семерым жителям кантона Санкт-Галлен. По их мнению, благодаря этим выплатам удастся снизить стоимость национальной валюты. Также авторы идеи предложили освободить предложенную сумму от налогов.

# Референдум # Фотофакт

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