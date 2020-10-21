В Швейцарии могут провести референдум о выплате всем гражданам по 7 000 евро

Новости Швейцарии. В Швейцарии хотят провести референдум о выплате каждому гражданину страны 7 000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициативу обнародовала Федеральная канцелярия.

Если до 22 октября ее поддержат 100 тысяч человек, по этому вопросу будет проведен плебисцит. В случае, если большинство граждан проголосует за, денежные средства перечислят швейцарцам не позднее, чем через год.

Идея принадлежит семерым жителям кантона Санкт-Галлен. По их мнению, благодаря этим выплатам удастся снизить стоимость национальной валюты. Также авторы идеи предложили освободить предложенную сумму от налогов.