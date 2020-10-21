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Азербайджан и Армения продолжают нарушать договорённости о перемирии. Бомбёжке подвергся город Мартакерт

21 октября 2020 12:32
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В Нагорном Карабахе вновь слышны звуки взрывов и артиллерийских залпов. Азербайджан и Армения продолжают нарушать достигнутые договоренности о гуманитарном перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Азербайджан и Армения продолжают нарушать договорённости о перемирии. Бомбёжке подвергся город Мартакерт-1

Стороны заявляют о захвате позиций противника и уничтожении военной техники. Однако под ударом не только военнослужащие, но и гражданское население. Число погибших и пострадавших растет.  

На этот раз бомбежке подвергся город Мартакерт и окрестные деревни. В результате боевых действий оказались разрушены дома и объекты инфраструктуры.

Азербайджан и Армения продолжают нарушать договорённости о перемирии. Бомбёжке подвергся город Мартакерт-4

Международное сообщество продолжает призывать Баку и Ереван к мирному диалогу.  

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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