Азербайджан и Армения продолжают нарушать договорённости о перемирии. Бомбёжке подвергся город Мартакерт

В Нагорном Карабахе вновь слышны звуки взрывов и артиллерийских залпов. Азербайджан и Армения продолжают нарушать достигнутые договоренности о гуманитарном перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нагорном Карабахе вновь слышны звуки взрывов и артиллерийских залпов. Азербайджан и Армения продолжают нарушать достигнутые договоренности о гуманитарном перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны заявляют о захвате позиций противника и уничтожении военной техники. Однако под ударом не только военнослужащие, но и гражданское население. Число погибших и пострадавших растет.
На этот раз бомбежке подвергся город Мартакерт и окрестные деревни. В результате боевых действий оказались разрушены дома и объекты инфраструктуры.
Международное сообщество продолжает призывать Баку и Ереван к мирному диалогу.