Азербайджан и Армения продолжают нарушать договорённости о перемирии. Бомбёжке подвергся город Мартакерт

В Нагорном Карабахе вновь слышны звуки взрывов и артиллерийских залпов. Азербайджан и Армения продолжают нарушать достигнутые договоренности о гуманитарном перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны заявляют о захвате позиций противника и уничтожении военной техники. Однако под ударом не только военнослужащие, но и гражданское население. Число погибших и пострадавших растет.