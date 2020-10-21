В Парагвае обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина

Новости Парагвая. Крупнейшую в истории партию кокаина обнаружили в порту Парагвая. Наркотики были спрятаны в мешках с древесным углем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению правоохранителей, партию из шести контейнеров должны были переправить сначала в Бельгию, а затем в Израиль. Стоимость содержимого каждого из контейнеров оценивается в 600 миллионов долларов. В общей сложности полицейские изъяли почти 2,5 тонны кокаина.