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В Парагвае обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина

21 октября 2020 09:15
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Новости Парагвая. Крупнейшую в истории партию кокаина обнаружили в порту Парагвая. Наркотики были спрятаны в мешках с древесным углем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Парагвае обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина-1

По мнению правоохранителей, партию из шести контейнеров должны были переправить сначала в Бельгию, а затем в Израиль. Стоимость содержимого каждого из контейнеров оценивается в 600 миллионов долларов. В общей сложности полицейские изъяли почти 2,5 тонны кокаина.

Груз был оформлен на бывшего главу общественного телевидения. Его задержали.

# Наркотики # Фотофакт

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