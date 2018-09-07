Штраф до 500 евро. Во Флоренции будут наказывать за перекусы на улице

Новости Италии. За перекус на главных улицах Флоренции туристам может грозить штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти ввели новый закон, запрещающий устраивать пикники в исторической части города с 12 до 15 часов и с 18 до 22 часов.

За нарушение этих правил путешественникам придется заплатить от 150 до 500 евро штрафа. Запрет действует на самых посещаемых улицах города.

На такие меры администрации Флоренции пришлось пойти из-за того, что подобное поведение туристов мешает движению пешеходов и преграждает местным жителям проход к их домам.