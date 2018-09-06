Власти Японии предложили выходить на пенсию после 70 лет

Новости Японии. Власти намерены провести пенсионную реформу. Гражданам хотят предложить выходить на пенсию после 70 лет, взамен на повышенные выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас жители страны могут уйти на законный отдых в возрасте от 60 до 70 лет. Однако исходя из нынешнего законодательства, людям выгоднее это делать после 65. Тенденция привлечения к работе пожилых людей обусловлена стремительным старением и сокращением населения. Благодаря вовлечению пенсионеров за последние 6 лет экономика страны выросла более чем на 8%.