11 октября возможен сбой в работе интернета

Новости мира. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами сделала заявление о возможном сбое в работе интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произойти это может 11 октября.

В этот день впервые в истории будет проведена смена криптографических ключей – защиты системы доменных имён. Из-за процедуры некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями загрузки ряда веб-страниц.