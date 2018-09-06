11 октября возможен сбой в работе интернета

Новости мира. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами сделала заявление о возможном сбое в работе интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произойти это может 11 октября.
Новости мира. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами сделала заявление о возможном сбое в работе интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произойти это может 11 октября.
В этот день впервые в истории будет проведена смена криптографических ключей – защиты системы доменных имён. Из-за процедуры некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями загрузки ряда веб-страниц.
Если у человека возникнут проблемы, в течение 48-ми часов он получит информацию об ошибках и сможет обратиться за помощью к оператору. В корпорации уточнили: 11 октября – предварительная дата. Её должны утвердить в течение этого месяца.