Шторм в США: по всей стране отменены более 3000 рейсов

Новости США. Мощный шторм обрушился на Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым удар циклона принял на себя штат Колорадо. За несколько часов здесь выросли 70-сантиметровые сугробы. Видимость из-за метели нулевая. На одной из автомагистралей столкнулись несколько авто.