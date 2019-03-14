Прямой эфир

Шторм в США: по всей стране отменены более 3000 рейсов

14 марта 2019 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Мощный шторм обрушился на Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм в США: по всей стране отменены более 3000 рейсов-1

Первым удар циклона принял на себя штат Колорадо. За несколько часов здесь выросли 70-сантиметровые сугробы. Видимость из-за метели нулевая. На одной из автомагистралей столкнулись несколько авто.

Шторм в США: по всей стране отменены более 3000 рейсов-4

Власти Колорадо, юго-восточного Вайоминга и Дакоты вынуждены были отменить занятия в школах. Госучреждения и аэропорты приостановили работу. По всей стране отменены более 3000 рейсов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
После стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу объявлен трехдневный траур
14 марта 2019 12:17

После стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу объявлен трехдневный траур

Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8
14 марта 2019 09:52

Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8

У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно
14 марта 2019 09:50

У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно