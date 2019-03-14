Шторм в США: по всей стране отменены более 3000 рейсов

Новости США. Мощный шторм обрушился на Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Мощный шторм обрушился на Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым удар циклона принял на себя штат Колорадо. За несколько часов здесь выросли 70-сантиметровые сугробы. Видимость из-за метели нулевая. На одной из автомагистралей столкнулись несколько авто.
Власти Колорадо, юго-восточного Вайоминга и Дакоты вынуждены были отменить занятия в школах. Госучреждения и аэропорты приостановили работу. По всей стране отменены более 3000 рейсов.