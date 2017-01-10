Шторм уничтожил уникальное тысячелетнее дерево-туннель в Калифорнии

Новости США. Уникальная конструкция, известная как «Хижина первопроходца», рухнула под напором ветра. Судя по фотографиям, которые выложены в социальные сети, дерево расщепилось у основания. Возраст «туннеля» оценивается в тысячу лет.

В 1880-х годах в основании ствола прорубили тоннель, чтобы через «Хижину» могли проезжать автомобили. До создания тоннеля в стволе дерева была выемка размером с небольшую комнату, за что секвойя получила свое название Pioneer Cabin – «Первая хижина».

«Хижина первопроходца» была последней калифорнийской секвойей с тоннелем в стволе.