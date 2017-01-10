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Житель Москвы украл из парка позолоченную статую для своей девушки

10 января 2017 09:16
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Новости России. Из парка «Сокольники» в Москве 32-летний мужчина украл позолоченную статую.

Поздно вечером москвич гулял в парке. В какой-то момент его «осенило», и он решил подарить своей девушке статую. Позже мужчина изменил показания, сообщив, что «пленился красотой изваяния», и собирался хранить статую у себя дома.

Александр Князев, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве:
Сотрудники полиции Восточного округа Москвы задержали подозреваемого в хищении статуи с территории одного из столичных парков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. 

# Кража

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