Непогода в Европе: замёрзли десятки человек, в Турции – сугробы

Сильные морозы на неделе сковали всю Центральную и Восточную Европу. Жертвами низкой температуры за последние два дня стали десятки человек. Среди них много мигрантов и бездомных.

Так, от переохлаждения в Польше погибли 10 человек, в Италии – не менее 7.

Информация о смертельных случаях поступала также из Чехии, Болгарии, Греции и других стран.

В Германии на многих автомобильных трассах образовался сильный гололед, здесь рекомендовано не использовать автомобили. А вот на Турцию и балканские страны обрушились снежные бури.

В Стамбуле выпало около 40 сантиметров снега.

Из-за чего 7 января был отметен авиарейс в Минск и обратно.