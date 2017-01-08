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Непогода в Европе: замёрзли десятки человек, в Турции – сугробы

08 января 2017 22:06
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Сильные морозы на неделе сковали всю Центральную и Восточную Европу. Жертвами низкой температуры за последние два дня стали десятки человек. Среди них много мигрантов и бездомных.

Так, от переохлаждения в Польше погибли 10 человек, в Италии – не менее 7.

Информация о смертельных случаях поступала также из Чехии, Болгарии, Греции и других стран.

В Германии на многих автомобильных трассах образовался сильный гололед, здесь рекомендовано не использовать автомобили. А вот на Турцию и балканские страны обрушились снежные бури.

В Стамбуле выпало около 40 сантиметров снега.

Из-за чего 7 января был отметен авиарейс в Минск и обратно.

# Погода

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