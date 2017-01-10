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Из-за морозов и снегопадов в Греции объявлен режим чрезвычайной ситуации, два человека погибли

10 января 2017 07:35
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Новости Греции. Режим чрезвычайной ситуации вынуждены вводить власти Греции из-за непогоды. Страна Эллады ощутила на себе в прямом смысле слова русскую зиму, причем практически повсеместно. Ариадна – так синоптики назвали очередной циклон – принесла сибирские морозы и небывалые снегопады. Жертвами холодов стали уже два человека. Из-за аварий на ТЭЦ без отопления остались жители почти 30 тысяч домов.

На фоне таких новостей даже греческий кризис не кажется таким угрожающим. Буквально в 30 километрах от Афин, в городе Марафон, жителям приходится прикладывать практически марафонские усилия, чтобы расчистить дворы и дороги от снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Снегопады

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