Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху победил на парламентских выборах в Израиле и вернулся на пост премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Должность уже знакомая: ранее Нетаньяху проработал в ней рекордные 12 лет. Результаты нынешних выборов также не стали сюрпризом: блок Нетаньяху получал большинство по данным соцопросов. А теперь партия «Ликуд» заняла 65 мест в парламенте из 120.