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Нетаньяху победил на парламентских выборах в Израиле и вернулся на пост премьера

04 ноября 2022 14:34
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Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху победил на парламентских выборах в Израиле и вернулся на пост премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху победил на парламентских выборах в Израиле и вернулся на пост премьера-1

Должность уже знакомая: ранее Нетаньяху проработал в ней рекордные 12 лет. Результаты нынешних выборов также не стали сюрпризом: блок Нетаньяху получал большинство по данным соцопросов. А теперь партия «Ликуд» заняла 65 мест в парламенте из 120.  

# Выборы # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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