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Бунты в столице Испании. Тысячи жителей вышли на протест из-за роста цен

04 ноября 2022 14:33
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Новости Испании. Главную площадь Мадрида Пласа-Майор заполнили тысячи испанцев. Недовольные ростом цен жители объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бунты в столице Испании. Тысячи жителей вышли на протест из-за роста цен-1

Порядка 50 тысяч человек требуют повышения зарплат в связи с растущей инфляцией. Сейчас в Испании она составляет примерно 7 %, при этом потребительские цены выросли на 10 %. Как заявляют активисты, с каждым днем их жизнь становится беднее, а подорожание товаров и услуг заставляют пересматривать планы. Профсоюзы грозятся не останавливать протесты, пока требования сотрудников не будут удовлетворены.  

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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