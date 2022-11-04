Бунты в столице Испании. Тысячи жителей вышли на протест из-за роста цен

Порядка 50 тысяч человек требуют повышения зарплат в связи с растущей инфляцией. Сейчас в Испании она составляет примерно 7 %, при этом потребительские цены выросли на 10 %. Как заявляют активисты, с каждым днем их жизнь становится беднее, а подорожание товаров и услуг заставляют пересматривать планы. Профсоюзы грозятся не останавливать протесты, пока требования сотрудников не будут удовлетворены.