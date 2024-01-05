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Шторм Хэнк обрушился на Европу: в Германии появилась угроза разрушения дамб

05 января 2024 07:46
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На север Европы обрушился шторм Хэнк. В некоторых регионах Германии, Франции и Великобритании не прекращаются дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм Хэнк обрушился на Европу: в Германии появилась угроза разрушения дамб-1

Зоны подтопления продолжают расширяться. На западе ФРГ возникла угроза разрушения дамб. Власти Франции ввели повышенный уровень опасности в ряде департаментов. В Великобритании вода начала размывать фундаменты исторической застройки. Старинные здания могут рухнуть. Экстренные службы заняты ликвидацией последствий разгула стихии.

# Погода

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