Шторм Хэнк обрушился на Европу: в Германии появилась угроза разрушения дамб

На север Европы обрушился шторм Хэнк. В некоторых регионах Германии, Франции и Великобритании не прекращаются дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На север Европы обрушился шторм Хэнк. В некоторых регионах Германии, Франции и Великобритании не прекращаются дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зоны подтопления продолжают расширяться. На западе ФРГ возникла угроза разрушения дамб. Власти Франции ввели повышенный уровень опасности в ряде департаментов. В Великобритании вода начала размывать фундаменты исторической застройки. Старинные здания могут рухнуть. Экстренные службы заняты ликвидацией последствий разгула стихии.