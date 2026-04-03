Шторм «Эрминио» обрушился на Грецию

Шторм «Эрминио» привел к гибели одного человека в Греции: мужчину унесло бурным потоком при попытке пересечь затопленную улицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия вызвала повреждения электросетей, разрушение дорог и сбои в работе транспорта – пострадали Афины и острова Эгейского моря. Паромное сообщение в порту Пирей ограничено, а на Крите и соседних островах из-за пыли из Сахары ухудшилась видимость и приостановлено авиасообщение. По прогнозам, непогода продлится до 4 марта.