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Шторм «Эрминио» обрушился на Грецию

03 апреля 2026 07:37
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Шторм «Эрминио» привел к гибели одного человека в Греции: мужчину унесло бурным потоком при попытке пересечь затопленную улицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм «Эрминио» обрушился на Грецию-2

Стихия вызвала повреждения электросетей, разрушение дорог и сбои в работе транспорта – пострадали Афины и острова Эгейского моря. Паромное сообщение в порту Пирей ограничено, а на Крите и соседних островах из-за пыли из Сахары ухудшилась видимость и приостановлено авиасообщение. По прогнозам, непогода продлится до 4 марта.

# Греция

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