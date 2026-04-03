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Африка тестирует единые таможенные гарантии для ускорения торговли

03 апреля 2026 07:29
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Африка тестирует новую архитектуру торговли – не на основе дорог или железных линий, а на основе финансовых гарантий. Региональные таможенные бонды становятся инструментом, который должен сократить логистические издержки и ускорить движение товаров через границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Африка тестирует единые таможенные гарантии для ускорения торговли-2

Десятилетиями перевозчики были вынуждены оформлять отдельные гарантии в каждой стране на маршруте. Это означало задержки, высокие расходы и тонны бумажной работы. Первой систему изменила COMESA, запустив единый региональный таможенный гарантийный механизм.

Африка тестирует единые таможенные гарантии для ускорения торговли-4

Олуфеми Бойеде, эксперт по международной торговле:
Региональная таможенная гарантия – это единый бонд, который действует сразу в нескольких странах. Вместо того, чтобы оформлять отдельные гарантии на каждом пограничном переходе, перевозчик использует одну региональную систему, поддержанную таможенными службами и страховщиками. Она цифровая и интегрирована с системой отслеживания, поэтому товары проходят границы без задержек.

Эффект уже заметен: единая гарантия снижает административные барьеры и удешевляет перевозки по ключевым торговым маршрутам. По примеру COMESA аналогичные механизмы внедряет Восточноафриканское сообщество, а другие регионы готовятся последовать. Параллельно Африканский экспортно‑импортный банк продвигает более амбициозную инициативу – создание континентального транзитного бонда для поддержки торговли в рамках континентальной зоны свободной торговли. Если проект заработает, он может превратить разрозненные национальные маршруты в единые экономические артерии. Для континента, который стремится увеличить объем внутренней торговли, такие механизмы могут оказаться не менее важными, чем физическая инфраструктура.

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