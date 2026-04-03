Страны Персидского залива обсуждают строительство новых нефтепроводов в обход Ормузского пролива

Ранее от этой идеи отказывались из-за дороговизны, но сейчас интерес вырос к саудовской артерии «Восток-Запад», перегоняющей 7 миллионов баррелей в сутки к порту Янбу. Великобритания координирует разблокировку пролива: Лондон собирает делегации 35 стран, США в процессе не участвуют. Трамп ранее заявил, что пролив не представляет ценности для Штатов.