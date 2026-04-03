Госслужбы Литвы могут столкнуться с нехваткой средств из-за роста цен на топливо

Литовские госслужбы могут столкнуться с нехваткой бюджета из-за резкого скачка цен на горючее: за месяц дизель подорожал в среднем на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничной службе текущих средств хватит лишь до конца третьего квартала – ей может потребоваться на 40 % больше финансирования, если цены не снизятся. Полиция также не исключает запроса дополнительных денег, а в Федерации сотрудников правоохранительных органов сомневаются в успехе поиска скрытых резервов.