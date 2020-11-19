На акции протеста против карантинных мер в Берлине задержали не менее 365 человек

Новости Германии. Более 360 задержанных и около 10 пострадавших – так в Берлине закончились протесты против редакции закона об инфекционной защите населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на многочисленные демонстрации, участие в которых приняли более 10 тысяч человек, поправки к документу были приняты. Таким образом власти расширили полномочия Минздрава страны в плане возможных ограничительных мер при пандемии.