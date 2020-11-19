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На акции протеста против карантинных мер в Берлине задержали не менее 365 человек

19 ноября 2020 19:06
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Новости Германии. Более 360 задержанных и около 10 пострадавших – так в Берлине закончились протесты против редакции закона об инфекционной защите населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На акции протеста против карантинных мер в Берлине задержали не менее 365 человек-1

Несмотря на многочисленные демонстрации, участие в которых приняли более 10 тысяч человек, поправки к документу были приняты. Таким образом власти расширили полномочия Минздрава страны в плане возможных ограничительных мер при пандемии.

На акции протеста против карантинных мер в Берлине задержали не менее 365 человек-4

Сотни жителей, считающих, что нововведения нарушают их гражданские права, собрались 18 ноября в правительственном квартале столицы. Разойтись они не согласились, поэтому полицейские применили водометы и слезоточивый газ. Демонстранты в ответ забросали их петардами и дымовыми шашками. В результате столкновений около 10 правоохранителей получили травмы.

# Акции протеста # Фотофакт

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