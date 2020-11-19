В Ереване люди блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна. Одна из машин сбила протестующих

Новости Армении. В Ереване протестующие блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна из-за подписанного соглашения по Нагорному Карабаху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. В Ереване протестующие блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна из-за подписанного соглашения по Нагорному Карабаху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты перекрыли несколько проспектов и улиц, скандируя антиправительственные лозунги. Водителям поведение активистов, мягко говоря, пришлось не по душе. На одном из заблокированных перекрестков автомобиль протаранил протестующих.
О пострадавших пока не сообщается. Вскоре после инцидента в ситуацию вмешались правоохранители. Более 20 человек, которые мешали дорожному движению, были задержаны.
Демонстрации оппозиции 19 ноября проходят в различных районах армянской столицы. Граждане требуют от главы правительства покинуть пост. Специальная следственная служба Армении уже возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка». Участникам митингов может грозить двухмесячный арест.