В Ереване люди блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна. Одна из машин сбила протестующих

Новости Армении. В Ереване протестующие блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна из-за подписанного соглашения по Нагорному Карабаху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты перекрыли несколько проспектов и улиц, скандируя антиправительственные лозунги. Водителям поведение активистов, мягко говоря, пришлось не по душе. На одном из заблокированных перекрестков автомобиль протаранил протестующих.

О пострадавших пока не сообщается. Вскоре после инцидента в ситуацию вмешались правоохранители. Более 20 человек, которые мешали дорожному движению, были задержаны.