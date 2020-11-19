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В Ереване люди блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна. Одна из машин сбила протестующих

19 ноября 2020 15:51
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Новости Армении. В Ереване протестующие блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна из-за подписанного соглашения по Нагорному Карабаху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване люди блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна. Одна из машин сбила протестующих-1

Демонстранты перекрыли несколько проспектов и улиц, скандируя антиправительственные лозунги. Водителям поведение активистов, мягко говоря, пришлось не по душе. На одном из заблокированных перекрестков автомобиль протаранил протестующих.

В Ереване люди блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна. Одна из машин сбила протестующих-4

О пострадавших пока не сообщается. Вскоре после инцидента в ситуацию вмешались правоохранители. Более 20 человек, которые мешали дорожному движению, были задержаны.

В Ереване люди блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна. Одна из машин сбила протестующих-7

В Ереване люди блокировали дороги, требуя отставки Пашиняна. Одна из машин сбила протестующих-9

Демонстрации оппозиции 19 ноября проходят в различных районах армянской столицы. Граждане требуют от главы правительства покинуть пост. Специальная следственная служба Армении уже возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка». Участникам митингов может грозить двухмесячный арест.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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