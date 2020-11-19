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Новогодняя ёлка посреди Мёртвого моря. Вот так отдыхает Санта-Клаус в Израиле

19 ноября 2020 15:05
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Новости Израиля. В преддверии рождественских праздников даже волшебнику нужно подзарядиться энергией. Санта-Клаусу повезло, ведь даже в условиях закрытых границ у него нет ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И местом для отдыха он выбрал Мертвое море в Израиле.

Новогодняя ёлка посреди Мёртвого моря. Вот так отдыхает Санта-Клаус в Израиле-1

Новогодняя ёлка посреди Мёртвого моря. Вот так отдыхает Санта-Клаус в Израиле-3

Новогодняя ёлка посреди Мёртвого моря. Вот так отдыхает Санта-Клаус в Израиле-5

На маленьком соляном островке у побережья курорта Эйн-Бокек Санта установил шезлонг и, конечно, наряженную ель. Такую идею предложили в Министерстве туризма Израиля, чтобы хоть как-то подбодрить человечество во время пандемии.

Новогодняя ёлка посреди Мёртвого моря. Вот так отдыхает Санта-Клаус в Израиле-8

Новогодняя ёлка посреди Мёртвого моря. Вот так отдыхает Санта-Клаус в Израиле-10

Свою задачу сказочный персонаж выполнил на все 100 %. Он поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал жителям планеты крепкого здоровья.

# Новый год # Фотофакт

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