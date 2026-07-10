Дефицит топлива на Кубе заставил фермеров импровизировать

Дефицит топлива на Кубе, вызванный санкциями США, заставил фермеров искать выход – и они нашли его в солнце. Системы полива на фото-волтаике постепенно станут на острове не просто экологической альтернативой, а инструментом продовольственного суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частная ферма под Гаваной – характерный пример. Семь гектаров земли: бананы, овощи, сахарный тростник, кукуруза, рис и кофе. 30 панелей общей мощностью 15 киловатт работают на ферме чуть больше двух месяцев, но результат виден уже сейчас.

Данне Феррер Перес, руководитель фермы: Раньше сеять вовремя было почти невозможно – не хватало влаги, приходилось ждать дождя. Теперь с панелями можно сеять именно тогда, когда это нужно нам самим.

Хуан Карлос Гонсалес Альфонсо, технический консультант фермы:

Вот трубопровод от скважины – он идет к насосу, который забирает воду из источника. А здесь кран, которым мы регулируем подачу воды на тот участок, где в данный момент идет полив. Главное преимущество – независимость от электросети: есть в стране ток или нет, панели все равно дают энергию для системного полива.

Продукция идет напрямую в больницы, детские сады и семьи, ожидающие ребенка. Похожие панели уже появляются и на других кубинских фермах. Если технологию удастся масштабировать, речь может идти не просто о спасении одного хозяйства от дефицита топлива, а о заметном росте продовольственной независимости всего острова Свободы.