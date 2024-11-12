Прямой эфир

Латвия закупит партию бронетехники на 250 млн евро

12 ноября 2024 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Латвия продолжает вооружаться. Как заявили в Министерстве обороны, страна намерена закупить у Испании партию бронетехники на 250 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия закупит партию бронетехники на 250 млн евро-2

Эти деньги налогоплательщиков должны пойти на укрепление безопасности и повышение мобильности Вооруженных сил. Все технические детали сделки будут согласованы уже до конца года. Все подробности о количестве техники и времени, когда она начнет поступать на вооружение, держатся в секрете. 

Но уже известно, что это лишь небольшая часть плана по милитаризации станы. Приоритетом на ближайшие четыре года является развитие противовоздушной обороны, механизированных бригад, артиллерии и военно-морского флота. Для этого будут закуплены высокоскоростные катеры, противокорабельные комплексы и системы ПВО средней дальности.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии отменяются рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров
12 ноября 2024 13:51

В Италии отменяются рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров

Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи
12 ноября 2024 13:31

Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи

FT: Трампа в плане Зеленского заинтересовал пункт о доступе к ресурсам
12 ноября 2024 13:03

FT: Трампа в плане Зеленского заинтересовал пункт о доступе к ресурсам