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Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в горный поход в Альпы

14 июля 2023 10:52
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Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не выберет в качестве партнера для пешего похода в Альпы российского президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Однако он бы отдал предпочтение туристическому маршруту с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом Шольц заявил, беседуя с населением города Фюссен в Баварии. 

Он также подчеркнул, что Макрон и Санчес находятся в отличной физической форме, и он был бы не против отправиться с ними в подобное приключение. Беседа Шольца с горожанами была показана на официальном сайте правительства.

# Международная политика # Олаф Шольц # Владимир Путин # Педро Санчес # Эммануэль Макрон

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